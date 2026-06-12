«Τορίνο και Πάρμα μάχονται για την υπογραφή του Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό»

Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος έχει αρχίσει για τα καλά, με τις ομάδες να ψάχνουν τις πρώτες τους κινήσεις για ενίσχυση ενόψει της νέας χρονιάς. Εκτός των προσθηκών, οι αποχωρήσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διαδικασίας, «ανοίγοντας» τον δρόμο για νέες προσθήκες.

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς, αποκτώντας τον Φορτούνη και όντας μια ανάσα από τον Μαφέο για το δεξί άκρο της άμυνας. Όπως φαίνεται, κινητικότητα υπάρχει και στις αποχωρήσεις, με το όνομα του Γκάμπριελ Στρεφέτσα να «παίζει» ψηλά στη λίστα δύο ιταλικών συλλόγων.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, που πέρασε στην χώρα μας το πρώτο μέρος της σεζόν χωρίς όμως να δώσει τα αναμενόμενα, αγωνίστηκε ως δανεικός στην Πάρμα, με την οποία μέτρησε 2 γκολ και άλλες τόσες ασίστ σε 14 ματς. Όπως είναι λογικό, η ομάδα της Serie A θέλει να τον κρατήσει, έχοντας όμως πλέον «εγχώριο» ανταγωνισμό από την Τορίνο.

Ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Νικόλο Σκίρα, αναφέρει πως η Τορίνο ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Στρεφέτσα, σημειώνοντας μάλιστα πως έχει ήδη κάνει διερευνητική κρούση στους Πειραιώτες για να δει τις αξιώσεις τους. Το ίδιο δημοσίευμα υπογραμμίζει πως αν και ο 29χρονος έχει συμβόλαιο ως το 2029 με τον Ολυμπιακό, προτεραιότητα του παραμένει να αγωνιστεί και την νέα χρονιά στη Serie A.