Γκάρι Ροντρίγκες: «Με τον Σεμέδο ζούμε το όνειρο που είχαμε από παιδιά»

Το όνειρο μιας ζωής ετοιμάζεται να ζήσει ο Γκάρι Ροντρίγκες, καθώς το Πράσινο Ακρωτήρι θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο έμπειρος εξτρέμ του Απόλλωνα Λεμεσού δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, περιγράφοντας τη σπουδαιότητα της επιτυχίας για τον ίδιο και τους συμπαίκτες του.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής στάθηκε ιδιαίτερα στις συζητήσεις που είχε με τον άλλοτε συμπαίκτη του στον Ολυμπιακόκαι διεθνή με το Πράσινο Ακρωτήρι, Ρούμπεν Σεμέδο, τονίζοντας πως η συμμετοχή στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη αποτελεί την εκπλήρωση ενός παιδικού ονείρου.

«Με τον Σεμέδο συζητούσαμε γι’ αυτές τις στιγμές από τότε που ήμασταν παιδιά. Τώρα ζούμε αυτό που ονειρευόμασταν για χρόνια και είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο Ροντρίγκες χαρακτήρισε την πρόκριση στο Μουντιάλ ως μία ιστορική στιγμή για τη χώρα του, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια ημέρα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του.

Αναφερόμενος στους αντιπάλους που θα βρει απέναντί του στη διοργάνωση, ξεχώρισε τη Γαλλία, σημειώνοντας πως διαθέτει «τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο», ενώ στάθηκε και στο μεγάλο πλεονέκτημα της εθνικής του ομάδας.

«Η δύναμή μας είναι ότι είμαστε μια οικογένεια. Παλεύουμε ο ένας για τον άλλον και αυτό μας έχει φέρει μέχρι εδώ», τόνισε ο διεθνής άσος, δείχνοντας αισιόδοξος για την παρουσία του Πράσινου Ακρωτηρίου στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.