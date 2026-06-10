Πρωτοσέλιδο «κόλαφος» της L'Equipe για το Μουντιάλ: Ο Ινφαντίνο... μαριονέτα του Τραμπ

Νέες αντιδράσεις προκαλεί διεθνώς η υπόθεση του Σομαλού διαιτητή Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν, στον οποίοαπαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός Μουντιάλ 2026.

Η αποκάλυψη ότι ο Αρτάν υποβλήθηκε σε ανάκριση διάρκειας 11 ωρών από τις αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές έχει εντείνει τις επικρίσεις, με τον διεθνή Τύπο να δίνει μεγάλη έκταση στο θέμα.

Χαρακτηριστική είναι η παρέμβαση της γαλλικής L’Équipe, η οποία αφιέρωσε το πρωτοσέλιδό της στην υπόθεση. Στο σκίτσο που δεσπόζει στο εξώφυλλο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κρατά το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ένα χέρι και μια μαριονέτα εμπνευσμένη από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στο άλλο.

La une du journal L'Equipe du mercredi 10 juin pic.twitter.com/NaOqIX3fZn — L'Équipe (@lequipe) June 9, 2026

«Λίγες ώρες πριν από την έναρξη, η αμερικανική μεταναστευτική πολιτική εισβάλλει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αμφισβητεί την υπόσχεση της FIFA για καθολικότητα. Πρώτο σύμβολο αυτής της πραγματικότητας είναι η απαγόρευση εισόδου στον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν», αναφέρει η γαλλική εφημερίδα.