Ανακρίθηκε για 11 ώρες ο διαιτητής που «κόπηκε» από το Μουντιάλ λόγω... ΗΠΑ

Σοβαρό ζήτημα προέκυψε λίγα 24ωρα πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ 2026, καθώς ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν δεν θα δώσει τελικά το «παρών» στη διοργάνωση μετά την άρνηση εισόδου του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γάλλος δημοσιογράφος Ρομέν Μολίνα, ο Αρτάν είχε εξασφαλίσει τη βίζα του έπειτα από μεγάλη καθυστέρηση, ωστόσο κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι βρέθηκε αντιμέτωπος με εξαντλητικούς ελέγχους από τις αμερικανικές αρχές.

ABD’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda görev alacak Somalili hakem Omar Artan, ülkeye giriş izni verilmeyince geri dönmek zorunda kaldı.



— Bir gün boyunca İstanbul’da konaklayan Omar Artan, bugün gece saatlerinde THY’ye ait uçakla Somali’nin başkenti Mogadişu’ya gitmek için… pic.twitter.com/xnvXDtZYsw — gdh (@gundemedairhs) June 9, 2026

Όπως ο ίδιος ανέφερε στους New York Times, ανακρίθηκε επί 11 ώρες από στελέχη της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ, δεχόμενος ερωτήσεις όχι μόνο για το ταξίδι του αλλά και για την πολιτική κατάσταση στη Σομαλία, καθώς και για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ-Σαμπάμπ.

Παρά το γεγονός ότι παρουσίασε έγγραφα της FIFA, στοιχεία της διαιτητικής του καριέρας και την έγκυρη βίζα του, οι αρχές αποφάσισαν να του απαγορεύσουν την είσοδο στη χώρα και τον επέστρεψαν με πτήση στην Κωνσταντινούπολη.«Νομίζω ότι έχουν πρόβλημα με τη χώρα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αρτάν, ο οποίος είχε αναδειχθεί κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής για το 2025.

Η FIFA επιβεβαίωσε την εξέλιξη με επίσημη ενημέρωση, ξεκαθαρίζοντας πως ο Σομαλός ρέφερι δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ υπογράμμισε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις διαδικασίες εισόδου και χορήγησης βίζας της χώρας που φιλοξενεί τη διοργάνωση.