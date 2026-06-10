Μουντιάλ 2026: Αμερικανικά «καψόνια» στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν

Η συμμετοχή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν στο Μουντιάλ 2026 εξελίσσεται σε μια πρωτοφανή διπλωματική και οργανωτική δοκιμασία. Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, η ομάδα ενημερώθηκε ότι θα μπορεί να εισέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο για τους αγώνες της και θα πρέπει να αποχωρεί αμέσως μετά, με αποτέλεσμα να μεταφέρει τη βάση της στην πόλη Τιχουάνα του Μεξικού.

Η Τεχεράνη καταγγέλλει ότι οι περιορισμοί αυτοί, σε συνδυασμό με τις αρνήσεις χορήγησης βίζας σε μέλη της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην προετοιμασία της ομάδας και συνιστούν πολιτική παρέμβαση σε μια διεθνή αθλητική διοργάνωση.

Τα «πήγαινε-έλα» από το Μεξικό στις ΗΠΑ

Η ομάδα του Ιράν θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης των ομίλων στην Τιχουάνα και θα μετακινείται στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο για τους αγώνες της στο Λος Άντζελες και το Σιάτλ απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο.

Ωστόσο, το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας διευκρίνισε σήμερα ότι οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές θα μπορούν να εισέρχονται στις ΗΠΑ από την προηγούμενη ημέρα κάθε αγώνα και όχι αυστηρά την ίδια ημέρα, διαψεύδοντας ορισμένες από τις αρχικές αναφορές.

Το ζήτημα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις εντός της FIFA και επαναφέρει τη συζήτηση για το κατά πόσο οι γεωπολιτικές εντάσεις μπορούν να επηρεάσουν τη διεξαγωγή της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο.