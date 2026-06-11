Μουντιάλ δισεκατομμυρίων: Ποιοι παιχταράδες βρίσκονται στη λίστα των «χρυσών συμβολαίων»

Η γιορτή του ποδοσφαίρου, η διοργάνωση που είναι συνυφασμένη με το καλοκαίρι και που προκαλεί νοσταλγία σε κάθε φίλο του ποδοσφαίρου, αρχίζει. Και αυτή τη φορά, έρχεται με αλλαγές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινάει και στα γήπεδα ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά αναμένουμε να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα.

Το φετινό Μουντιάλ, έχει και μια ακόμη ιδιαιτερότητα, καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστούν δύο εν ενεργεία ποδοσφαιριστές με περιουσία που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Ο λόγος για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι, οι οποίοι συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν εντός και εκτός γηπέδων.

Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes, ο Ρονάλντο είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, με συνολικά έσοδα που φτάνουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια το τελευταίο δωδεκάμηνο. Ο Πορτογάλος σταρ της Αλ Νασρ παραμένει ο πιο καλοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο, ενώ η προσωπική του περιουσία εκτιμάται πλέον στα 1,2 δισ. δολάρια.

The Highest-Paid Players At The 2026 World Cup https://t.co/GGgleZyURS



Illustration: Alice Lagarde for Forbes; Photos: Xavier Laine, NurPhoto, Luis Robayo, Stuart Franklin via Getty Images pic.twitter.com/BvhRM7nv3R — Forbes (@Forbes) June 10, 2026

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι με έσοδα 140 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο αρχηγός της Αργεντινής συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εμπορικά πρόσωπα του παγκόσμιου αθλητισμού, συνδυάζοντας τα συμβόλαια εντός γηπέδου με πολυάριθμες διαφημιστικές συνεργασίες.

Το βάθρο συμπληρώνει ο Κιλιάν Εμπαπέ με 95 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί τον φυσικό διάδοχο των δύο θρύλων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Οι 11 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του Μουντιάλ 2026