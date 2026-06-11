Γιατί η FIFA απαγόρευσε την φανέλα της Αϊτής ενόψει Μουντιάλ

Η Αϊτή θα συμμετάσχει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 52 χρόνια και όλη η χώρα πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Όμως μερικές ώρες πριν το πρώτο σφύριγμα της διοργάνωσης η εθνική ομάδα βρίσκεται στο στόχαστρο για εξωαγωνιστικούς λόγους.

Συγκεκριμένα ο λόγος που έγινε ντόρος γύρω από την Αϊτή ήταν η φανέλα της, η οποία περιλάμβανε χρωματικά και σχεδιαστικά στοιχεία που παρέπεμπαν στη σημαία της Πολωνίας, με σκοπό να αναδείξει τις καλές σχέσεις που διατηρούν οι δυο χώρες. Η επιλογή αυτή της φανέλας φαίνεται πως δεν άρεσε στην FIFA, η οποία θεώρησε πως μπορεί να ερμηνευτεί ως πολιτικό μήνυμα και ζήτησε από τους υπεύθυνους να προχωρήσουν σε διορθώσεις.

Η εταιρία που έχει αναλάβει την ένδυση της Αϊτής, η Saeta, προχώρησε στις απαραίτητες διορθώσεις και ξεκαθάρισε ότι ο αρχικός σχεδιασμός είχε ως στόχο να τιμήσει την ιστορία και την ταυτότητα της χώρας και όχι να μεταφέρει πολιτικά μηνύματα.

«Σε στενή συνεργασία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αϊτής, ο στόχος μας σε όλη τη διαδικασία ήταν να δημιουργήσουμε μια φανέλα που να τιμά την υπερηφάνεια, την ανθεκτικότητα και το πνεύμα του λαού της Αϊτής.

Αρκετές ιδέες αναπτύχθηκαν και βελτιστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών και υποβλήθηκαν μέσω της τυπικής διαδικασίας έγκρισης της FIFA.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης, η FIFA διαπίστωσε ότι ορισμένα οπτικά στοιχεία θα μπορούσαν να ερμηνευθούν διαφορετικά σύμφωνα με τους κανονισμούς της και τελικά ζήτησε τροποποιήσεις στο σχέδιο.

Ενώ αυτή η ερμηνεία διέφερε από την πρόθεσή μας, η Saeta σεβάστηκε τη διαδικασία και εφάρμοσε τις τελικές απαιτήσεις που γνωστοποίησε η FIFA. Παραμένουμε περήφανοι που συνεισφέραμε, μαζί με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αϊτής, σε αυτή την ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της Αϊτής και ευχόμαστε στην ομάδα κάθε επιτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA» δήλωσε η εταιρία ένδυσης.