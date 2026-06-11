Μουντιάλ: Οι Γερμανοί διεθνείς θα πληρώσουν την μετακίνηση των φιλάθλων τους

Η ποδοσφαιρική γιορτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου αρχίζει από τη Πέμπτη (11/6) και για περίπου 40 ημέρες ο κόσμος θα ζήσει τρομερές καταστάσεις εντός αλλά και εκτός των γηπέδων της Αμερικής του Μεξικό και του Καναδά.

Η Athletic αποκάλυψε μια τρομερή κίνηση από τους ποδοσφαιριστές της εθνικής Γερμανίας, οι οποίοι αποφάσισαν να αναλάβουν τα έξοδα της μετακίνησης των φίλων της «μάνσαφτ» για το τελευταίο παιχνίδι των ομίλων απέναντι στο Εκουαδόρ. Μιλάμε για περίπου 4.000 οπαδούς οι οποίοι θα ταξιδέψουν στο Νιου Τζέρσεϊ για την αναμέτρηση χωρίς να πληρώσουν το κόστος μεταφοράς (98 δολάρια) καθώς μετά από πρωτοβουλία του αρχηγού της ομάδας Τζόσουα Κίμιχ, αποφασίστηκε μαζί με τους συμπαίκτες του να εξασφαλιστούν δωρεάν λεωφορεία για τους υποστηρικτές της ομάδας.