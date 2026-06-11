Ποια χώρα θα πάρει τελικά το Μουντιάλ;

O Βαγγέλης Μουλαράς πήρε το μικρόφωνο του FLASH και βγήκε στον δρόμο για να κάνει ερωτήσεις σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στα γήπεδα ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ; Μάλλον η Γαλλία -αν δεν χαλάσει την χημεία της ο δικτάτορας Εμπαπέ- ή η Ισπανία με μπροστάρη τον Λαμίν Γιαμάλ. Dark horse η Γερμανία με MVP τον Μουζιάλα και η Βραζιλία του Νεϊμάρ.

Πρώτος σκόρερ θα αναδειχθεί ο Harry Kane και MVP o Cristiano Ronaldo -σύμφωνα με το fan club του Πορτογάλου.



Η Νορβηγία και η Ουρουγουάη θα αποτελέσουν τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης φτάνοντας μέχρι τις τελευταίες φάσεις του θεσμού και μεγάλη απογοήτευση θα είναι η πάντα καταραμένη Αγγλία, βαδίζοντας στο ίδιο μονοπάτι με Άρη και Τότεναμ.

Επίσης μάθαμε ότι η Ελλάδα λείπει τόσο πολύ από το Μουντιάλ που στο δίλημμα Ντέλιας ή Γιαμάλ η απάντηση ήταν... Μάνταλος.

Και τέλος, σύμφωνα με την συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, it’s coming home. Not.