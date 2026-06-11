Μουντιάλ 2026: Η «λαμπερή» Σακίρα στην τελετή έναρξης με το Dai Dai

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Είναι γεγονός το Μουντιάλ 2026 ξεκινάει στο στάδιο Azteca, με τον αγώνα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότιο Αφρική, 22:00.

Η Σακίρα και ο Burna Boy εμφανίστηκαν στην τελετή έναρξης και ερμήνευσαν το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης.

Στο σόου έλαβαν μέρος και άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετέχουν στο πρώτο στην ιστορία άλμπουμ της FIFA για το Μουντιάλ. Ανάμεσά τους οι Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná και Tyla.