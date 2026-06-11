Αργεντινή: Κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών έκανε δώρο τηλεοράσεις σε όσους δεν πήραν βίζα στις ΗΠΑ
Αρκετοί φίλαθλοι της Αργεντινής δεν θα μπορέσουν να δουν από κοντά τη χώρα τους, εξαιτλιας της γραφειοκρατίας που υπάρχει στις ΗΠΑ.
Η Κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει αυστηρά μέτρα σχετικά με τους φιλάθλους που θέλουν να παρακολουθήσουν ζωντανά το Μουντιάλ 2026 στις ΗΠΑ.
Οι φίλαθλοι της Αργεντινής και της Ακτής Ελεφαντοστού δεν κατάφεραν να εισέλθουν στη χώρα αλλά για τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές του 2022 ένα κατάστημα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στο Μπουένος Άιρες, είχε την λύση.
΄Εκανε δώρο από μια τηλεόραση σε όσους δεν πήραν βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Ο τρόπος ήταν πολύ απλός... πήγαν με τα έγγραφά τους και έπαιρνε τα το δώρο του, με σκοπό να δει όλες τις αναμετρήσεις της «Αλπισελέστε».