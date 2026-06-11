Απίστευτο: Δρόμος στην Νέα Υόρκη πήρε το όνομα του Τιερί Ανρί

Ολόκληρη η Αμερική κινείται σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς το βράδυ της Πέμπτης (11/6 22:00) είναι και η έναρξη της σπουδαίας διοργάνωσης.

Μάλιστα φαίνεται πως οι άνθρωποι των ΗΠΑ αρχίζουν και μαθαίνουν πιο καλά το... soccer και έχουν υπάρξει μερικές πρωτοβουλίες που αφορούν το Μουντιάλ και κατά επέκταση το ποδόσφαιρο. Η πόλη της Νέας Υόρκης λοιπόν θέλησε να τιμήσει δυο θρύλους του αθλήματος, τον Τιερί Ανρί και τον Πελέ δίνοντας το όνομα τους σε δύο κεντρικούς δρόμους.

Μάλιστα ο θρύλος της Άρσεναλ και της εθνικής Γαλλίας στο άκουσμα αυτής της απόφασης ήταν εμφανώς χαρούμενος και δήλωσε: «Aυτό που κάνατε συνιστά μεγάλη τιμή για μένα και την οικογένειά μου».