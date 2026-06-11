Ο Ινφαντίνο εκνευρίστηκε με ερώτηση δημοσιογράφου: «Χαλαρώστε, ηρεμήστε»

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 φαίνεται πως θα είναι αρκετά... ιδιαίτερο από πολλές απόψεις, με την διοίκηση της FIFA να ακούει πολλά παράπονα για αρκετά θέματα που αφορούν την σπουδαία διοργάνωση.

Λόγω της... έντονης πολιτικής απόχρωσης που απέκτησε το Μουντιάλ, ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρέθηκε πολλές φορές στο στόχαστρο και μετά από μια ερώτηση ενός δημοσιογράφου έδειξα να χάνει την ψυχραιμία του. Αρχικά ο πρόεδρος της FIFA σχολίασε τις μη εγκρίσεις βίζας που υπήρξαν για παίκτες και διαιτητές για την διοργάνωση λέγοντας «Χαλαρώστε. Ηρεμήστε. Δουλεύουμε πάνω στα πάντα. Προσπαθούμε να λύσουμε τα πάντα».

Στην συνέχεια ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο του BBC, τον Νταν Ρόουκ, πιο συγκεκριμένα για τα εν λόγω ζητήματα. Ο Ρόουκ είπε:

«Λέτε ότι ο κόσμος θα έπρεπε να χαλαρώσει και να ηρεμήσει με αυτές τις καταστάσεις. Αλλά ένας από τους κορυφαίους διαιτητές του κόσμου ενημερώθηκε ότι δεν μπορεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον έστειλαν πίσω στο σπίτι του, κατηγορούμενο για διασυνδέσεις με ύποπτες τρομοκρατικές οργανώσεις. Έχουμε το Ιράν να αναγκάζεται να αλλάξει την προπονητική του βάση εδώ, στο Μεξικό. Έχουμε φιλάθλους και δημοσιογράφους από διάφορες χώρες που δεν μπορούν να παρευρεθούν σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω ταξιδιωτικών απαγορεύσεων ή περιορισμών στη βίζα. Είστε… είστε σε αμηχανία, επομένως, για αυτό που τελικά συνέβη; Και πρέπει… πρέπει να αποδεχτείτε ότι έχετε χάσει κάποιον έλεγχο της ίδιας σας της διοργάνωσης εδώ;».

Τότε ο Ινφαντίνο απάντησε σε σοβαρό και έντονο ύφος: «Όταν λέω να χαλαρώσετε, δεν εννοώ να χαλαρώσετε και να μην κάνετε τίποτα. Εννοώ να μας εμπιστευτείτε, ότι εργαζόμαστε στο παρασκήνιο. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, και υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να γνωρίζουμε, πράγματα που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, πράγματα που μας λένε, πράγματα που δεν μας λένε. Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε την κατάσταση όσο το δυνατόν πιο θετική και να βρίσκουμε λύσεις».