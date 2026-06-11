Μουντιάλ 2026: Το πρώτο γκολ της διοργάνωσης από τον Κουϊνόνιες

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Πριν καλά-καλά συμπληρωθούν δέκα λεπτά το Μεξικό «άνοιξε» το σκορ και παράλληλα πέτυχε το πρώτο γκολ του Μουντιάλ 2026.

Ο Κουϊνόνιες έκλεψε ψηλά την μπάλα και κινήθηκε προς την αντίπαλη εστία και με ένα υπέροχο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα.

Το Μεξικό έχει συμμετάσχει σε έξι εναρκτήρια ματς Παγκοσμίου Κυπέλλο, αυτή ήταν η πρώτη φορά που σκόραρε πρώτο.