Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός; Ποιος θα κερδίσει τελικά στον 5ο τελικό της Stoiximan GBL;

Ο Βαγγέλης Μουλάρας έβγαλε το μικρόφωνο του flash.gr για ένα ακόμα δυνατό γκάλοπ, ρωτώντας τον κόσμο το πιο καυτό μπασκετικό δίλημμα των ημερών: Game 5, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός; Οι απαντήσεις είχαν απ' όλα: σιγουριά, πείραγμα, προβλέψεις και πολύ παλμό.

Η πλειοψηφία έδειξε να στηρίζει Ολυμπιακό, με αρκετούς να τον χαρακτηρίζουν φαβορί και να προβλέπουν ότι θα πάρει τη σειρά, έστω και δύσκολα. Δεν έλειψαν όμως και οι φωνές υπέρ του Παναθηναϊκού, με αισιοδοξία για κούπα μέσα στο ΣΕΦ και πίστη σε μεγάλη εμφάνιση. Το κλίμα ήταν καθαρά ντέρμπι, με άλλους να βλέπουν ματς «στο σουτ» και άλλους να μιλούν ακόμα και για άνετη επικράτηση.

Στο κομμάτι του MVP, το όνομα που ακούστηκε περισσότερο ήταν ο Φουρνιέ, ενώ αναφορές έγιναν και σε Μιλουτίνοφ και Κέντρικ Ναν. Όσο για το soundtrack των πανηγυρισμών, οι απαντήσεις κινήθηκαν από το κλασικό «We Are The Champions» μέχρι πιο πειρακτικές και οπαδικές επιλογές, κρατώντας το γνωστό μπασκετικό χιούμορ στο προσκήνιο.