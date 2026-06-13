Σπορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Μπάσκετ

Ξανά αλλαγή στην 6αδα των ξένων ο Παναθηναϊκός- Ποιος έμεινε εκτός

Δείτε τις επιλογές του Εργκίν Αταμάν για το Game 5 στο ΣΕΦ, απέναντι στον Ολυμπιακό.

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Σε λιγότερο από τρεις ώρες θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR, για τον 5ο τελικό της Stoiximan Basket League στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι «πράσινοι» πάνε στο φαληρικό γήπεδο για να παίξουν... τα ρέστα τους προκειμένου να φτάσουν σε μια ακόμη κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. 

Ο Τσέντι Οσμάν επέστρεψε κανονικά και πήρε ξανά τη θέση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Με αυτή την αλλαγή η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού διαμορφώνεται ως εξής: 

Σορτς, Γκραντ, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Λεσόρ, Οσμάν.

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Σπορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Μπάσκετ

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