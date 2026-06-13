Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Μπάσκετ

Χωρίς Ντόρσει και Σλούκα οι δυο «αιώνιοι» στον τελικό της Stoiximan GBL

Δείτε τους διαθέσιμους του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Εργκίν Αταμάν για το Game 5 στο ΣΕΦ.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Έφτασε η ώρα για το Game 5 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR, για τη στέψη του πρωταθλητή στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας όλα έδειχναν πως θα έχει στη διάθεσή του για αυτό το κρίσιμο παιχνίδι τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του, όμως τελικά έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στο δεξί του πόδι στο οποίο ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα.

Η 11αδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ και Τζόουνς.

Από την άλλη ο Εργκίν Αταμάν δε θα έχει τον αρχηγό Κώστα Σλούκα και προφανώς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Η 11αδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Μπάσκετ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader