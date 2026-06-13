Χωρίς Ντόρσει και Σλούκα οι δυο «αιώνιοι» στον τελικό της Stoiximan GBL

Έφτασε η ώρα για το Game 5 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR, για τη στέψη του πρωταθλητή στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας όλα έδειχναν πως θα έχει στη διάθεσή του για αυτό το κρίσιμο παιχνίδι τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του, όμως τελικά έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στο δεξί του πόδι στο οποίο ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα.

Η 11αδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ και Τζόουνς.

Από την άλλη ο Εργκίν Αταμάν δε θα έχει τον αρχηγό Κώστα Σλούκα και προφανώς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Η 11αδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου.