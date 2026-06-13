Το κανάλι και η ώρα του Game 5 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR

«Πράξη» 5η για τους «αιώνιους» που θα παλέψουν για τη κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μας έχουν ήδη χαρίσει μία τρομερή σειρά, με όλα τα παιχνίδια να πηγαίνουν στη «κόψη του ξυραφιού». Πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για κάποια ήττα και για τους δύο, αφού ο νικητής του παχνιδιού παίρνει και το τρόπαιο.

Το καθοριστικό ραντεβού των δύο «αιωνίων» είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η τηλεοπτική μετάδοση του μεγάλου τελικού θα γίνει ζωντανά από την ΕΡΤ 2.