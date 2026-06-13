ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Όπλο μας είναι η φωνή μας και μόνο αυτή»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τον κόσμο της ομάδας του Πειραιά ενόψει του πέμπτου τελικού της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα του Σαββάτου (13/06), στις 18:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η μεγαλύτερη μάχη θα δοθεί σήμερα!



Οι Πρωταθλητές Ευρώπης υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (13/06, 18:00) και με νίκη κατακτούν το Πρωτάθλημα Ελλάδος.



Η αναμέτρηση είναι sold out και η έδρα μας αναμένεται, για ακόμη μία φορά, να είναι «καυτή».



Καλούμε όλους τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο να επιδείξουν απόλυτο σεβασμό στους κανόνες και με πάθος να σταθούν στο πλευρό του Γιώργου Μπαρτζώκα και των παικτών του για την κατάκτηση της κούπας.



Όπλο μας είναι η φωνή μας και μόνο αυτή.



Δεν απαντάμε σε προκλήσεις.



Λέμε ΟΧΙ στα υβριστικά συνθήματα και σε συνθήματα που στρέφονται κατά φυσικών προσώπων και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να σπρώξουμε τον Θρύλο μας στη νίκη.



Λέμε ΟΧΙ σε κάθε μορφή αντιαθλητικής συμπεριφοράς που μπορεί να θέσει την ομάδα μας σε κίνδυνο τιμωρίας.



Όλοι μαζί, με πάθος, φωνή και στήριξη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό!



Για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, παρακαλούμε να ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες:



* Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν 2,5 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, στις 15:30. Σας παρακαλούμε να προσέλθετε εγκαίρως στο ΣΕΦ, καθώς ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη προσέλευση και συνωστισμός στις εισόδους λίγο πριν από το τζάμπολ.



* Η αναμέτρηση είναι SOLD OUT. Εφόσον δεν διαθέτετε εισιτήριο, παρακαλείστε να μην προσέλθετε στο γήπεδο ή στον περιβάλλοντα χώρο του.



* Η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε κατόχους ονομαστικών εισιτηρίων και διαπιστευμένους. Όλοι οι παρευρισκόμενοι οφείλουν να φέρουν και να επιδεικνύουν, όπου απαιτείται, το εισιτήριο ή τη διαπίστευσή τους, καθώς και επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.



* Σας ενημερώνουμε ότι τόσο εντός όσο και περιμετρικά του γηπέδου λειτουργεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία, σύστημα καμερών υψηλής ευκρίνειας υπό την εποπτεία της Ελληνικής Αστυνομίας. Οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά καταγράφεται και επισύρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.



* Απαγορεύονται απαρέγκλιτα η χρήση καπνογόνων, κροτίδων και συσκευών λέιζερ και η ρίψη αντικειμένων, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επιβολής κυρώσεων σε βάρος της ομάδας μας.



* Απαγορεύονται αυστηρά τα υβριστικά συνθήματα, καθώς και τα συνθήματα που στρέφονται κατά φυσικών προσώπων και εθνικών συμβόλων.



* Κατόπιν απόφασης της Αστυνομίας, δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο με κράνη μοτοσυκλέτας, μπουκάλια νερού ή άλλα υγρά.



Παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες των υπευθύνων του αγώνα. Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και το προσωπικό της, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της διαδικασίας προσέλευσης και εισόδου των φιλάθλων. Η έγκαιρη άφιξη και η αυστηρή τήρηση των οδηγιών είναι απαραίτητες για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.



Παρακαλούνται επίσης όλοι οι φίλαθλοι να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και της Αστυνομίας στους περιβάλλοντες χώρους του γηπέδου και να αποφεύγουν τη στάθμευση σε σημεία όπου ενδέχεται να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία ή να απαιτηθεί η μετακίνηση του οχήματός τους.



Η είσοδος από τις θύρες των Media και των Αθλητών επιτρέπεται αποκλειστικά στους διαπιστευμένους για τις συγκεκριμένες εισόδους από την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.



Τέλος, οι παράγοντες του αγώνα παρακαλούνται να φέρουν και να επιδεικνύουν τη σχετική διαπίστευσή τους σε κάθε έλεγχο, καθώς χωρίς αυτήν δεν θα είναι δυνατή η μετακίνησή τους και η πρόσβασή τους στους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου».