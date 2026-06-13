Ραντεβού με την ιστορία: Τι έχει γίνει στα προηγούμενα Game 5 των «αιωνίων»

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για μια ακόμη μονομαχία στο πέμπτο και τελευταίο ματς των τελικών της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο και για τους δύο, το οποίο θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Αυτή όμως δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά που οι δυο τους τα λένε... σε Game 5.

Οι δύο «αιώνιοι» έχουν συναντηθεί ξανά σε πέμπτο τελικό συνολικά άλλες 11 φορές από το 1992 όταν και έγινε επαγγελματικό το εγχώριο πρωτάθλημα. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετρά οχτώ κατακτήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό όταν η μεταξύ τους σειρά φτάνει σε game 5, ενώ αντίστοιχα τρεις μετρούν οι «ερυθρόλευκοι».

Αναλυτικά τα Game 5: