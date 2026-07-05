Τα πιο δύσκολα καλοκαιρινά διλήμματα

Με το καλοκαίρι να βρίσκεται στο επίκεντρο, ο FLASH βγήκε στους δρόμους και έθεσε στους κατοίκους του κέντρου ερωτήσεις γύρω από τις διακοπές, τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις και τα σχέδιά τους για τη φετινή σεζόν.

Στο δεύτερο μέρος του βίντεο, η συζήτηση μετατράπηκε σε ένα γρήγορο quiz γεμάτο χιουμοριστικά διλήμματα, με ερωτήσεις όπως «Διακοπές με πρώην ή με αφεντικό;», «Μόνο φαγητό ή μόνο ποτό;», αλλά και «Χωρίς ίντερνετ ή χωρίς air condition;».

Οι αυθόρμητες απαντήσεις, οι αντιδράσεις και τα χαμόγελα των συμμετεχόντων δημιούργησαν ένα απολαυστικό καλοκαιρινό street interview, γεμάτο χιούμορ και απρόβλεπτες επιλογές.

Δείτε ολόκληρο το βίντεο και αναρωτηθείτε: εσείς τι θα απαντούσατε στα πιο δύσκολα καλοκαιρινά διλήμματα;