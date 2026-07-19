Πόσο καλά ξέρεις την Οδύσσεια;

Ο Βαγγέλης Μούλαρας, με το μικρόφωνο του FLASH, βγήκε στους δρόμους της Αθήνας για ένα διαφορετικό τεστ γνώσεων. Περαστικοί κάθε ηλικίας κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που όλοι θεωρητικά γνωρίζουμε, αλλά στην πράξη αποδείχθηκαν αρκετά πιο δύσκολες.

Από το ποιος έγραψε την Οδύσσεια και από πού ξεκίνησε ο Οδυσσέας, μέχρι το πού προσπαθούσε να επιστρέψει, ποιος ήταν ο Λαέρτης, πώς λεγόταν ο γιος του και ποια ήταν η συγγένεια του Αγαμέμνονα με τον Μενέλαο, οι απαντήσεις είχαν απ' όλα: σωστές γνώσεις, αμηχανία, χιούμορ και αρκετές... επικές γκάφες.

Φυσικά, δεν έλειψαν και οι ερωτήσεις-παγίδες που έφεραν γέλιο, όπως το δίλημμα «Ιθάκη του Τσίπρα ή Οδύσσεια του Νόλαν;» αλλά και η απορία «Γιατί ο Αχιλλέας δεν φορούσε κλειστά παπούτσια;».

Δείτε το νέο επεισόδιο της σειράς «ΑΝ ΜΕ ΡΩΤΑΣ» και ανακαλύψτε αν οι περαστικοί τα πήγαν καλύτερα... ή χειρότερα από εσάς.