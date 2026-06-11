«Η Μπολόνια θέλει Πιρόλα, ζητά 20 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός»

Ο Λορέντσο Πιρόλα εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο της Ιταλίας, με αρκετές ομάδες της Serie A να εξετάζουν την περίπτωσή του μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Μεταξύ των συλλόγων που έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον βρίσκεται η Μπολόνια, η οποία αναζητά λύσεις για την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής. Ωστόσο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι οικονομικές απαιτήσεις των «ερυθρόλευκων» αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Λορέντσο Λέπορε, ο Ολυμπιακός κοστολογεί τον 23χρονο στόπερ στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα της Μπολόνια. Η αποτίμηση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς ο Πιρόλα πραγματοποίησε μία γεμάτη και σταθερή σεζόν, αποτελώντας μαζί με τον Παναγιώτη Ρέτσο ένα από τα πιο αξιόπιστα αμυντικά δίδυμα της ομάδας.

𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗣𝗕: Bologna, idea Pirola ma le richieste dell'Olympiakos frenano tutto.



Il Bologna lavora sulla difesa in vista dell'estate. Uno dei nomi discussi internamente è quello di Lorenzo Pirola, seguito con attenzione e visionato più volte dal vivo nelle partite di Europa… pic.twitter.com/y4qZIlRBt8 — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) June 10, 2026

Παράλληλα, ο Ιταλός αμυντικός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, γεγονός που ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των Πειραιωτών απέναντι στους ενδιαφερόμενους συλλόγους.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, άνθρωποι της Μπολόνια έχουν παρακολουθήσει αρκετές φορές από κοντά τον Πιρόλα, κυρίως στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, ωστόσο η υπόθεση παραμένει δύσκολη εξαιτίας των οικονομικών δεδομένων.

«Η Μπολόνια εξετάζει την περίπτωση του Πιρόλα, αλλά οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού φρενάρουν τα πάντα. Το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ θεωρείται υπερβολικό και εκτός των συνηθισμένων πλαισίων της αγοράς», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην Ιταλία.