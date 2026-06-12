Ολυμπιακός: Ο Τονιότσι νέος τεχνικός διευθυντής των ομάδων του Μαρινάκη, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ

Έτοιμος να αναβαθμίσει τον ρόλο του Ματέο Τονιότσι εμφανίζεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου Αλφρέντο Πεντουλά.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση στον 39χρονο Ιταλό παράγοντα προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα γενικού διευθυντή σε όλα τα ποδοσφαιρικά κλαμπ που βρίσκονται υπό την επιχειρηματική του «ομπρέλα».

Ο Τονιότσι, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει σημαντικό ρόλο στη Ρίο Άβε, φέρεται να κέρδισε την απόλυτη εμπιστοσύνη του Μαρινάκη μέσα από το έργο του στον πορτογαλικό σύλλογο, γεγονός που οδήγησε στην πρόταση για μια θέση με αυξημένες αρμοδιότητες σε Ολυμπιακό, Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ιταλός έχει ήδη αποδεχθεί την πρόταση, καθώς δεν προέκυψε η προοπτική επιστροφής του στη Γιουβέντους, όπου εργάστηκε ως σκάουτ έως το 2023. Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι διατηρεί ιδιαίτερα θετική άποψη για τις ικανότητές του.

Ο Πεντουλά προσθέτει πως η βάση του Τονιότσι στο νέο του πόστο αναμένεται να είναι το Λονδίνο, από όπου θα συντονίζει τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των συλλόγων του δικτύου Μαρινάκη.