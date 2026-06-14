Ολυμπιακός: Προχωράει την περίπτωση Ρόκα - Το who is who του νεαρού εξτρέμ

Ο Ολυμπιακός προχωράει δυναμικά τον μεταγραφικό σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν, προχωρώντας στην απόκτηση παικτών για θέσεις που απαιτείται ενίσχυση. Με την υπόθεση του Μαφέο να μοιάζει ολοκληρωμένη, οι «ερυθρόλευκοι» επιμένουν... ισπανικά και προχωρούν στην περίπτωση του εξτρέμ της Χιρόνα, Τζόελ Ρόκα.

Ο 21χρονος εξτρέμ αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των Πειραιωτών για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο ποδοσφαιριστής βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, γεγονός που διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις συζητήσεις μεταξύ των δύο συλλόγων, καθώς ο Ρόκα δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029. Παρά το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες οι οικονομικές απαιτήσεις των Ισπανών έμοιαζαν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει μειωθεί αισθητά.

Οι επαφές βρίσκονται σε καλό επίπεδο, ωστόσο ο Ολυμπιακός καλείται να βελτιώσει περαιτέρω την πρότασή του για να πλησιάσει τα «θέλω» της Χιρόνα. Την ίδια στιγμή, σημαντικό πλεονέκτημα για τους «ερυθρόλευκους» αποτελεί η επιθυμία του παίκτη να αγωνιστεί σε υψηλότερο επίπεδο, καθώς δεν θέλει να ακολουθήσει την ισπανική ομάδα στη δεύτερη κατηγορία.

Ποιος είναι ο Ρόκα

Ο 21χρονος άσος της Χιρόνα αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της επίθεσης, διαθέτει ταχύτητα, εκρηκτικότητα και ικανότητα στο ένας εναντίον ενός, στοιχεία που φέρονται να ταιριάζουν απόλυτα στη φιλοσοφία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ρόκα αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, ενώ την τελευταία διετία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει παρά τον σοβαρό τραυματισμό που ανέκοψε προσωρινά την πορεία του. Μετά από μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά ως δανεικός στη Μιραντές, επέστρεψε στη Χιρόνα και ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2029, γεγονός που αποδεικνύει πόσο ψηλά τον αξιολογεί ο ισπανικός σύλλογος.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 33 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 ασίστ.