Δεν πήγε Ιταλία και ανακοινώθηκε από την Νυρεμβέργη ο Καλογερόπουλος

Βρέθηκε μια... ανάσα από την Μόντσα όμως ο Αλέξης Καλογερόπουλος ανακοινώθηκε από την Νυρεμβέργη.

Ο 22χρονος αμυντικός αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό από τους Γερμανούς οι οποίοι κατάφεραν να αποσπάσουν την υπογραφή του παρά την επικείμενη συμφωνία που ακουγόταν πως είχε με την Μόντσα. Ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού στις πρώτες του κουβέντες ως ποδοσφαιριστής της Νυρεμβέργης δήλωσε ενθουσιασμένος: «Ανυπομονώ για την εδώ παρουσία μου. Το παρελθόν έχει δείξει ότι οι νεαροί παίκτες μπορούν να εξελιχθούν καλά εδώ και να ωριμάσουν σε καταξιωμένους επαγγελματίες. Αυτός είναι και ο στόχος μου. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος με τους οπαδούς του συλλόγου και τις πρώτες μου εμπειρίες στο εξωτερικό».