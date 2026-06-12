Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Μεταγραφές

Δεν πήγε Ιταλία και ανακοινώθηκε από την Νυρεμβέργη ο Καλογερόπουλος

Η Νυρεμβέργη ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξη Καλογερόπουλου που ακουγόταν έντονα για την Μόντσα.

Instagram: 1_fc_nuernberg
Instagram: 1_fc_nuernberg
Κώστας Μπατζώνης

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Βρέθηκε μια... ανάσα από την Μόντσα όμως ο Αλέξης Καλογερόπουλος ανακοινώθηκε από την Νυρεμβέργη.

Ο 22χρονος αμυντικός αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό από τους Γερμανούς οι οποίοι κατάφεραν να αποσπάσουν την υπογραφή του παρά την επικείμενη συμφωνία που ακουγόταν πως είχε με την Μόντσα. Ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού στις πρώτες του κουβέντες ως ποδοσφαιριστής της Νυρεμβέργης δήλωσε ενθουσιασμένος: «Ανυπομονώ για την εδώ παρουσία μου. Το παρελθόν έχει δείξει ότι οι νεαροί παίκτες μπορούν να εξελιχθούν καλά εδώ και να ωριμάσουν σε καταξιωμένους επαγγελματίες. Αυτός είναι και ο στόχος μου. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος με τους οπαδούς του συλλόγου και τις πρώτες μου εμπειρίες στο εξωτερικό».

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Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Μεταγραφές

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