Μαρινάκης για τα 16 χρόνια στον Ολυμπιακό: «Κρατάμε ψηλά τη σημαία και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»

Στις 18 Ιουνίου του 2010 ο Ολυμπιακός άλλαξε σελίδα , καθώς τότε ξεκίνησε η εποχή Βαγγέλη Μαρινάκη στην προεδρία του συλλόγου.

Τότε ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρόλευκων» αγόρασε τις μετοχές της ομάδας από τον Σωκράτη Κόκκαλη, μια δύσκολη εποχή για τον σύλλογο τόσο αγωνιστικά, όσο και οικονομικά. Ο Μαρινάκης επανέφερε την σταθερότητα και τις επιτυχίες στον Ολυμπιακό, με τον απολογισμό του να μιλάει από μόνος του, με 11 πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα, 1 Super Cup και φυσικά την σπουδαία κατάκτηση του Conference League, το 2024.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 16 ετών από εκείνη τη μέρα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το δικό του μηνυμα με μια ανάρτησή του στα social media, στην οποία κάνει τον απολογισμό του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη

«2010-2026:

16 χρόνια κρατάμε ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού, με πίστη, όνειρα και θριάμβους.

Γράφουμε μαζί με τον υπέροχο κόσμο μας χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΘΡΥΛΟΥ του παγκόσμιου αθλητισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ταξιδεύοντας τα ελληνικά χρώματα σε όλο τον κόσμο.

Είδαμε την Ποδοσφαιρική Ομάδα να κατακτά Ευρωπαϊκό τίτλο φτάνοντας σε ένα όνειρο τρελό που υπήρχε σε κάθε Ολυμπιακό και ελληνικό σπίτι για έναν αιώνα!

Την ίδια χρονιά είδαμε το νέο αίμα του Συλλόγου, την Ομάδα των νέων να κατακτά το Champions League των Νέων (Youth League). 11 Πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα, 1 σούπερ καπ, απόλυτη κυριαρχία στην Ελλάδα!

Συνεχίζουμε για υψηλότερες κορυφές.

Ένα όραμα ένας στόχος: Παντοδύναμος Ενιαίος Ευρωπαίος Ολυμπιακός με αμέτρητους τίτλους σε όλα τα σπορ σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Ονειρευτήκαμε για τον Ερασιτέχνη, έναν πολυαθλητικό Σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης και το κάναμε πράξη!

Από το 2010 μέχρι σήμερα, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ άλλαξε τον Παγκόσμιο Αθλητισμό φτάνοντας σε 143 τίτλους (σε σύνολο 227 στην Ιστορία μας) από τους οποίους οι 11 Ευρωπαϊκοί (σε σύνολο 15 στην Ιστορία μας) στα βασικά Ολυμπιακά ομαδικά σπορ!

Την ίδια περίοδο ο Ερασιτέχνης ΟΣΦΠ γιόρτασε περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικό επίπεδο ενώ θαυμάσαμε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας να θριαμβεύουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις εγχώριες και διεθνείς.

Ζούμε όλοι μαζί οι Ολυμπιακοί σε μια εποχή θριάμβων στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, στο χάντμπολ και σε όλα τα σπορ, προχωράμε ενωμένοι, μια γροθιά στο μέλλον.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ! ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ»!