Ολυμπιακός: «Πάτησε» Αθήνα ο Μαφέο

Ο Πάμπλο Μαφέο έφτασε στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό.

Τα τυπικά απομένουν για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του 28χρονου δεξιού μπακ, ο οποίος αφήνει τη Μαγιόρκα για χάρη των «ερυθρόλευκων». Μάλιστα, η ισπανική ομάδα τα έχει βρει σε όλα με τους Πειραώτες και ο χρόνος μετράει αντίστροφα για να «πέσουν» οι υπογραφές.

Ποιος είναι ο Πάμπλο Μαφέο

Με τη φανέλα της Μαγιόρκα ο Μαφέο έχει αγωνιστεί σε 160 παιχνίδια με απολογισμό 15 ασίστ και 5 γκολ, όντας βασικός και αναντικατάστατος εδώ και μια τετραετία. Μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Χιρόνα, Στουγκάρδη, Ουέσκα, ενώ έχει κάνει και ένα πέρασμα από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι πρώτες δηλώσεις του Μαφέο

Πριν από την Ισπανία με προορισμό την Ελλάδα, ο Πάμπλο Μαφέο χαρακτήρισε μοναδική ευκαιρία τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό και δήλωσε ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση της καριέρας του. Συγκεκριμένα είπε:\

«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νέα πρόκληση. Μένει μόνο να περάσω τις ιατρικές εξετάσεις για τις οποίες πηγαίνω σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος και έχω μεγάλο ενθουσιασμό. Σίγουρα υπάρχει στεναχώρια για τους φίλους, για την οικογένεια που αφήνω πίσω, αλλά υπάρχει και ενθουσιασμός για αυτό που έρχεται.

Είναι μια μοναδική ευκαιρία για εμένα και θέλω να την εκμεταλλευτώ. Έχω μεγάλη θέληση για να αντιμετωπίσω τη νέα πρόκληση που έρχεται».