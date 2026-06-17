Ο Ρονάλντο αποθεώνει τον Μέσι: «Να αποδεχτεί ο κόσμος ότι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών»

Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, η Αργεντινή επικράτησε με 3-0 της Αλγερίας στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της.

Ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο αποθέωσε τον Μέσι, τονίζοντας πως ήρθε η ώρα όλοι να αποδεχτούν ότι εκείνος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

«Τα ρεκόρ είναι φτιαγμένα για να καταρρίπτονται και το άτομο που τα καταρρίπτει δεν εκπλήσσει κανέναν οπαδό του ποδοσφαίρου. Άλλωστε, η Αργεντινή είναι η νυν πρωταθλήτρια της διοργάνωσης. Κάθε φορά που ο Μέσι μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά. Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Συνεχίζει να αποδίδει κάθε σεζόν, και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες γι' αυτόν. Είναι μια αξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει στην ιστορία για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.