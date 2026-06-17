Παναθηναϊκός: Στα πράσινα ντύνεται ο Καμαρά - Την Πέμπτη στην Αθήνα

Ο Ετιέν Καμαρά είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και αναμένεται αύριο, Πέμπτη (18/6), στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους πράσινους.

Στο «τριφύλλι» έχουν σχηματίσει εξαιρετική άποψη για τον Καμαρά, βλέποντας στο πρόσωπό του έναν ποδοσφαιριστή με στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη θέση του «6». Διαθέτει καλή σχέση με την μπάλα, είναι δυνατός και πανύψηλος (1,90μ)., έχει ένταση στο παιχνίδι του, τρεξίματα και ικανότητα να διαβάζει σωστά τις φάσεις. Παράλληλα, βρίσκεται σε ηλικία που αφήνει σημαντικά περιθώρια εξέλιξης, αλλά και προοπτική μεταπωλητικής αξίας.

Το προφίλ του Καμαρά

Ο Γάλλος ξεκίνησε τη καριέρα του στην Ακαδημία της Τόρσι, ενώ πήρε μεταγραφή το 2019 για την Ανζέ. Εκεί ξεχώρισε με το ταλέντο του, κέντρισε το ενδιαφέρον της αγγλικής Χάντερσφιλντ, η οποία τον απέκτησε το 2020, αρχικά για την ομάδα της κάτω των 19 ετών, ενώ στη συνέχεια προήχθη τόσο στην κάτω των 21, όσο και στη πρώτη ομάδα.

Το καλοκαίρι 2023 η Ουντινέζε κατέθεσε πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ και τον έκανε δικό της, ενώ τον Ιανουάριο του 2024 πήγε στη Σαρλερουά για αδιευκρίνιστο ποσό.

Συνολικά στη καριέρα του στις προαναφερθείσες ομάδες έχει πραγματοποιήσει 94 επίσημες συμμετοχές, με 1 γκολ και 4 τελικές πάσες. Την φετινή σεζόν πραγματοποίησε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Σαρλερουά, έχοντας 2 γκολ και 3 ασίστ σε 3.586' αγωνιστικά λεπτά.