Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκος» ο Μαφέο σύμφωνα με τον Ρομάνο - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση μίας ακόμη σημαντικής μεταγραφικής κίνησης, καθώς έχει συμφωνήσει τόσο με τη Μαγιόρκα όσο και με τον Πάμπλο Μαφέο για τη μετακίνησή του στον Πειραιά.

Μετά την παραχώρηση του Κοστίνια, οι πρωταθλητές Ελλάδας έδωσαν απόλυτη προτεραιότητα στην ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας, με τον 26χρονο Ισπανό να αποτελεί τον βασικό στόχο των τελευταίων εβδομάδων.

Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν με θετικό τρόπο και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά για να «κλειδώσει» οριστικά η μεταγραφή. Ο Μαφέο έχει ήδη συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους», ενώ και η Μαγιόρκα άναψε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

🚨🔴⚪️ Pablo Maffeo to Olympiacos, deal done and here we go! Agreement in place between all parties.



Maffeo will travel to Greece on day 17. pic.twitter.com/9OQnDI3Zg4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Καταλανός μπακ αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα στις 17 του μήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Ο Μαφέο αφήνει τη Μαγιόρκα έπειτα από μία γεμάτη τετραετία, κατά την οποία αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ισπανικής ομάδας. Συνολικά κατέγραψε 160 συμμετοχές, με απολογισμό πέντε γκολ και 15 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του σε υψηλό επίπεδο.

Στο παρελθόν έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Χιρόνα, Στουτγκάρδης και Ουέσκα, ενώ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα τμήματα υποδομής της Μάντσεστερ Σίτι.