Παναθηναϊκός: Ένα βήμα πριν τον Καμαρά σύμφωνα με τους Βέλγους- Στη μέση και ο Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός κινείται με «κινηματογραφική» ταχύτητα στη μεταγραφική περίοδο και είναι πολύ κοντά στη περίπτωση του Εντιέν Καμαρά.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που είχει ακουστεί για το «τριφύλλι» και τον περασμένο Ιανουάριο, με την υπόθεση να μην προχωρά τότε.

Σύμφωνα με τη βελγική «sudinfo», ο παίκτης είναι ξανά στο «κάδρο» του Παναθηναϊκού, με τις επαφές των δύο πλευρών μάλιστα, να είναι αρκετά προχωρημένες και το εν λόγω δημοσίευμα να αναφέρει ότι ο Καμαρά θα είναι η πρώτη μεγάλη πώληση της ομάδας το καλοκαίρι.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τη περίπτωσή του την παρακολουθεί και ο Ολυμπιακός, με το «τριφύλλι» να βρίσκεται σε καλύτερο δρόμο.

Πρόκειται για έναν μέσο ύψους 1,90 και ηλικία τα 23 έτη, με ιδιαίτερη έφεση στη γρήγορη σκέψη αλλά και το καλό αριστερό του πόδι.