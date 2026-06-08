«Άκυρο στον Παναθηναϊκό από τον Βλαχοδήμο, κοιτάζει προς το εξωτερικό»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του, με το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα να μην αποτελεί αυτή τη στιγμή την πρώτη του επιλογή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «Estadio Deportivo», ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας δεν έχει κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της Σεβίλλης, καθώς επιθυμεί πρώτα να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές που υπάρχουν στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για την επιστροφή του στο «τριφύλλι», ωστόσο ο 32χρονος γκολκίπερ εμφανίζεται προς το παρόν αρνητικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι Ισπανοί σημειώνουν ότι ο Βλαχοδήμος πέρασε μια ιδιαίτερα θετική περίοδο στη Σεβίλλη και πως στον σύλλογο θα επιθυμούσαν την παραμονή του. Παρ’ όλα αυτά, το σενάριο συνέχισης της συνεργασίας τους μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο με τα σημερινά δεδομένα.

Την ίδια ώρα, η Σεβίλλη βρίσκεται σε διαδικασία ανασχεδιασμού του ρόστερ της, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Βλαχοδήμου παραμένει, καθώς δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημος αποχαιρετισμός από καμία πλευρά.