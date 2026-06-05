Αλαφούζος: Το νέο γήπεδο στον Βοτανικό, τα λάθη και η σχέση ζωής με τον Παναθηναϊκό

Για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, τις κινήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην ομάδα, αλλά και τη δική του διαδρομή ως φίλαθλος του «τριφυλλιού», μίλησε ο Γιάννης Αλαφούζος στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές», στο αφιέρωμα για τη Λεωφόρο.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ αποκάλυψε ότι οι εργασίες στο νέο γήπεδο προχωρούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, σηµειώνοντας πως µέσα στον επόµενο µήνα ολοκληρώνεται το εξωτερικό τµήµα της κατασκευής, ενώ έως τον Μάιο αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί και ο βασικός κορµός

του έργου. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο το γήπεδο να αποκτήσει διαφορετική ονοµασία από αυτή του Βοτανικού, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτοµέρειες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Αλαφούζου

«Τον επόµενο µήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή για το Βοτανικό. Έρχεται η µισή σκεπή.

Τον Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή. Θα ονοµάσουµε διαφορετικά το Βοτανικό, δεν

το λέµε ακόµα. Είναι καλό το όνοµα νοµίζω. Αισιόδοξος δεν είµαι γενικά, αλλά για τον

Παναθηναϊκό είµαι.

Όλα αυτά θα συνεισφέρουν στην αγωνιστική επίδοση. Κάναµε λάθη κυρίως σε επίπεδο

προπονητών, αλλά είµαστε καλά τώρα. Για να µη λέω µεγάλα λόγια. Το ΟΑΚΑ είναι γήπεδο

φτιαγµένο για στίβο. Εµείς φτιάχνουµε ποδοσφαιρικό γήπεδο και τηρούµε τους κανονισµούς

της UEFA. Είναι ένα καταπληκτικό γήπεδο, όµοιό του δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα.

Μπαίνω στη Λεωφόρο από την Τρίτη Δηµοτικού. Ο πατέρας µου ήταν Ολυµπιακός και εγώ

ήµουν πάντοτε της αντίδρασης. Έφαγα αποβολή από το σχολείο για να δω τον αγώνα µε τον

Ερυθρό Αστέρα στη Λεωφόρο. Ζήτησα άδεια για να πάω στο γήπεδο. Ευχαριστήθηκα τον αγώνα.

Η µεγάλη µου αγάπη ήταν ο Οικονοµόπουλος, ο Καψής, ο Γραµµός, ο Δοµάζος, ο Ελευθεράκης, ο

Φυλακούρης.

Δεν ήθελα να πέσει ο Παναθηναϊκός στην 4η εθνική. Όταν έµεινε ορφανός ο Παναθηναϊκός,

πίστευα ότι µπορούσαµε να φτιάξουµε µια εταιρία λαϊκής βάσης. Απέτυχε η προσπάθεια,

έφυγαν όλοι. Σε ακολουθούν τα χρέη µιας οµάδας. Έµεινα µόνος µου. Προσπάθησα να σώσω

τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει τουλάχιστον 2 εκατ. φιλάθλους».

Για το ότι στη Λεωφόρο οι φίλαθλοι ήταν κόντα στους παίκτες: «Αυτό είναι και καλό και κακό,

αλλά είναι ωραίο ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, ούτε συζήτηση. Το ΟΑΚΑ είναι µόνο για στίβο.

Εµείς κάνουµε ποδοσφαιρκό γήπεδο, απλώς ακολουθούµε τους κανονισµούς της UEFA. Ο

κόσµος θα είναι πολύ κοντά στο χορτάρι, είναι καταπληκτικό γήπεδο, δεν υπάρχει όµοιό του

στην Ελλάδα και από το εξωτερικό θα είναι από τα πολύ όµορφα γήπεδα».

Για το ότι το γήπεδο θα συνεισφέρει και στη καλύτερη αγωνιστική επίδοση: «Κάνουµε

µεγάλη προσπάθεια. Κάναµε κάποια λάθη, υπήρξαν κάποιες ατυχίες µαζί µε λάθη ιδιαίτερα σε

επίπεδο προπονητών, αλλά νοµίζω είµαστε καλά τώρα. Να µη λέω µεγάλα λόγια».

Για την πρώτη φορά που πήγε στη Λεωφόρο: «Πρώτη φορά µπήκα στη Λεωφόρο 8, 9 χρονών.

Έγινα Παναθηναϊκός από τους συµµαθητές, έτσι ξεκίνησα. Ο πατέρας µου ήταν Ολυµπιακός και

ήµουν πάντα εγώ της αντίδρασης και έχω φάει ξύλο.

Θυµάµαι ότι έφαγα την πρώτη µου αποβολή από το σχολείο για να πάω να δω τον Ερυθρό

Αστέρα, απόγευµα στη Λεωφόρο. Ζήτησα από έναν καθηγητή άδεια να πάω στο γήπεδο, γιατί

θεώρησα ότι σε τέτοιον αγώνα θα µε άφηνε και εγώ έφυγα και µετά µε απέβαλαν.

Απίστευτες εποχές, οι ήρωές µου οι µεγάλοι ήταν ο Οικονοµόπουλος, αλλά και ο Κωνσταντίνου

ήταν φοβερή περίπτωση, ο Καψής, ο Γραµµός, πάνω από όλα ο Δοµάζος, ο Ελευθεράκης και ο

Φυλακούρης».

Για το ενδεχόµενο να επιστρέψουν φίλαθλοι και των δύο οµάδων σε ντέρµπι: «Υπήρξε πολλή

βία και σταµάτησε αυτό. Εµείς δοκιµάσαµε µε τον ΠΑΟΚ πριν δέκα χρόνια στη Λεωφόρο και

είχαµε πολύ κακή εµπειρία. Βέβαια ίσως δεν ήρθαν οι κατάλληλοι φίλαθλοι από τον ΠΑΟΚ γιατί

µόλις µπήκαν µέσα πέταξαν βεγγαλικά, φωτοβολίδες και σταµάτησε αυτή η προσπάθεια που

είχαµε ξεκινήσει τότε.

Με τους νέους νόµους που είναι αυστηροί και µε τις κάµερες που έχουν µπει ίσως µπορέσουµε

σιγά σιγά να µπορέσουµε πάλι να φέρουµε οπαδούς. Είναι καλό για το ποδόσφαιρο και για όλες

τις οµάδες. Η ατµόσφαιρα είναι τελείως διαφορετική, εντάξει θα υπάρχουν ευγενικά συνθήµατα

και από τις δύο πλευρές, αλλά µέχρι συνθήµατα.

Είναι καλό και για τα έσοδα των οµάδων να είναι γεµάτα τα γήπεδα πάντα όπως παλιά. Θυµάστε

είχαµε 60-70-80 χιλιάδες κόσµο στα γήπεδα»