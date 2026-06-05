Παναθηναϊκός: Παραμένουν «ενεργές» οι επαφές με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο

Η νέα σεζόν για τον Παναθηναϊκό όπως φαίνεται, χτίζεται βήμα-βήμα με τους «πράσινους» μετά το θέμα του προπονητή να θέλουν να ολοκληρώσουν και εκείνο του τερματοφύλακα, που είναι πρακτικά η πρώτη θέση του γηπέδου.

Οι επαφές με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο υπάρχουν εδώ και καιρό, με το «τριφύλλι» να περιμένει την τελική απάντηση του Έλληνα κίπερ, που αν μη τι άλλο έχει και προτάσεις στα «πόδια του». Του δίνεται αρκετός χρόνος γιατί η διοίκηση γνωρίζει ότι είναι μία κατάσταση που δε χρειάζεται να τη πιέσει και παραμένει σε επαφή, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάτι προχωρημένο ή τελική συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βλαχοδήμος έχει φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα με το τριφύλλι το 2016 και έμεινε έως το καλοκαίρι του 2018, πριν μεταπηδήσει στην Μπενφίκα. Κατέγραψε συνολικά 63 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, διατηρώντας σε 33 ματς ανέπαφη την «πράσινη» εστία.