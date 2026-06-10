Παναθηναϊκός: Μπήκαν κερκίδες στο δεύτερο διάζωμα στο «στολίδι» του Βοτανικού
Δείτε το video από την εξέλιξη των έργων στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.
Με γοργούς ρυθμούς προχωράει νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Τα συνεργεία που έχουν επιφορτιστεί με τις εργασίες δουλεύουν σε καθημερινή βάση προκειμένου να γίνει πραγματικότητα ο στόχος που έχουν θέσει οι «πράσινοι» να μπουν στο νέο τους σπίτι τη σεζόν 2027-28.
Από χθες έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για το πάνω διάζωμα και τοποθετήθηκαν οι νέες κερκίδες.
Το βίντεο από τις εργασίες:
Θυμίζουμε οτι σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha, o Γιάννης Αλαφούζος είχε πει για το νέο γήπεδο του «τριφυλλιού»: «Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή για το Βοτανικό. Έρχεται η μισή σκεπή. Τον Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή. Θα ονομάσουμε διαφορετικά το Βοτανικό, δεν το λέμε ακόμα. Είναι καλό το όνομα νομίζω. Αισιόδοξος δεν είμαι γενικά, αλλά για τον Παναθηναϊκό είμαι».