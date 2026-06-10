Κύπελλο Ελλάδας: Στην νέα πλατφόρμα του Αλαφούζου τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Προ των πυλών βρίσκεται μια σημαντική αλλαγή στο τηλεοπτικό τοπίο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς τα δικαιώματα μετάδοσης του Κυπέλλου Ελλάδας αναμένεται να περάσουν στη νέα πλατφόρμα που δημιούργησε ο Γιάννης Αλαφούζος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΠΟ έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη συγκεκριμένη εταιρεία, με τις τελικές ανακοινώσεις να θεωρούνται πλέον θέμα χρόνου. Η υπόθεση αναμένεται να οριστικοποιηθεί στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας την Πέμπτη (11/6), όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις τόσο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα όσο και για την ονοματοδοσία της διοργάνωσης.

Η πρόταση της νέας πλατφόρμας φέρεται να υπερίσχυσε ξεκάθαρα των αντίστοιχων προσφορών που κατατέθηκαν από άλλους τηλεοπτικούς παρόχους, προσφέροντας σημαντικά υψηλότερο οικονομικό αντάλλαγμα στην Ομοσπονδία.

Παράλληλα, το νέο εγχείρημα αναμένεται να αποκτήσει ενεργό ρόλο στο ελληνικό ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό σκηνικό, καθώς στο πρόγραμμά του θα περιλαμβάνονται επίσης οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στη Stoiximan Super League, αλλά και οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των «πράσινων» στα προκριματικά του Conference League.