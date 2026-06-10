«Καρφιά» Μπενίτεθ: «Μου ζήτησαν να τερματίσουμε 4οι και να ξεχάσουμε το Europa League»

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί εδώ και καιρό παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Ισπανό προπονητή να μιλάει σε ένα podcast στη χώρα του για τη θητεία στους «πράσινους».

«Ναι, είναι περίεργο. Τον Οκτώβριο, τρεις προπονητές είχαν ήδη εργαστεί εδώ, εγώ ήμουν ο τέταρτος. Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι, μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε το Europa League. Στο τέλος, τερματίσαμε τέταρτοι, κάναμε την καλύτερη πορεία στο Europa League εδώ και 16 χρόνια, φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ξαφνικά, φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή γι’ αυτούς. Έγιναν λίγο νευρικοί, και αυτό είναι όλο. Φύγαμε ικανοποιημένοι, αλλά και λίγο λυπημένοι, επειδή είδαμε ότι ήταν ένα πρότζεκτ που μπορούσε να φτάσει ψηλά».

Όσον αφορά το εάν θέλει να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα: «Ναι, όταν δεν προπονείς, εξακολουθείς να δουλεύεις. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι στο τμήμα VAR της UEFA. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να είσαι στο γήπεδο και να κάνεις προπονήσεις. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ λίγο για να αναλάβω ένα πιο ενδιαφέρον πρότζεκτ στην Ευρώπη ή με μια εθνική ομάδα».