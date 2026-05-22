Οριστικό διαζύγιο Παναθηναϊκού με Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε με μια ανακοίνωση την λήξη της συνεργασίας του με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα υπήρχε αυτό το κλίμα στους «πράσινους», οι οποίοι με επίσημη ανακοίνωση έκαναν γνωστό ότι ο σύλλογος και ο Ισπανός προπονητής θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ήδη γίνεται σχεδιασμός για την επόμενη μέρα της ομάδας και τον επόμενο προπονητή.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.

Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του».