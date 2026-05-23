Παναθηναϊκός: Προς συμφωνία με τον Γιάκομπ Νίστρουπ μέχρι το 2028

Μετά τη λύση του συμβολαίου με τον Ράφα Μπενίτεθ καιτην αποζημίωση που θα εισπράξει ο Ισπανός, το «τριφύλλι» κοιτάζει την επόμενη μέρα και το ποιος θα κάθεται στον πάγκο του.

Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Γιάκομπ Νίστρουπ, με τον 38χρονο να είναι ένα βήμα πριν γίνει προποντής της ομάδας. Συγκεκριμένα, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι πια σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

Η οριστική συμφωνία είναι στον ορίζοντα και στην ουσία του ζητήματος απομένουν μόνο οι υπογραφές. Πιθανότατα αυτές θα έρθουν ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς πλέον δεν υπάρχει κάποιος λόγος που θα μπορούσε να «χαλάσει» την πρόσληψη του Δανού τεχνικού.

Η πρόταση του Παναθηναϊκού αφορά διετές συμβόλαιο, ήτοι έως το καλοκαίρι του 2028 με οψιόν για άλλο ένα έτος, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι αποδοχές που έχουν προταθεί προς τον 38χρονο τεχνικό είναι λίγο πάνω από το 1,2 εκατ. ευρώ για τον ίδιο και το τιμ του.