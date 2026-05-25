Παναθηναϊκός: Ολοκληρώνεται η συμφωνία με Νίστρουπ - Άμεσα στην Αθήνα ο Δανός

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Γιάκομπ Νίστρουπ, καθώς οι επαφές των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σημαντικά και η Τρίτη (26/5) αναμένεται καθοριστική για το οριστικό deal.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη συμφωνήσει στους βασικούς όρους της συνεργασίας με τον εκπρόσωπο του Δανού τεχνικού, με το συμβόλαιο που βρίσκεται στο τραπέζι να προβλέπει διάρκεια 2+1 ετών.

Οι συνολικές απολαβές για τον Νίστρουπ και το τεχνικό του επιτελείο θα ξεπερνούν ελαφρώς το 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ στο πακέτο θα προβλέπονται και μπόνους που θα συνδέονται με την επίτευξη στόχων και την κατάκτηση τίτλων. Στο πλευρό του 37χρονου προπονητή αναμένεται να βρίσκεται ο Στέφαν Μάντσεν ως άμεσος συνεργάτης του, ενώ στο επιτελείο θα προστεθούν επίσης γυμναστής και αναλυτής.

Στον Παναθηναϊκό θέλουν να κλείσουν άμεσα την υπόθεση, ώστε ο Νίστρουπ να ταξιδέψει σύντομα στην Αθήνα και να ξεκινήσει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Ήδη, μάλιστα, υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Στέφανο Κοτσόλη, κυρίως γύρω από το αγωνιστικό πλάνο και τις μεταγραφικές ανάγκες της ομάδας.