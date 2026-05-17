Μπερδεύτηκε ο απολογητικός Μπενίτεθ: «Ο Παναθηναϊκός έφτασε ως τους 8 του Europa League»

Τα playoffs της Stoiximan Super League τελείωσαν και ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ούτε μια νίκη. Στο τελευταίο παιχνίδι στην ιστορική Λεωφόρο απέναντι στον ΠΑΟΚ, παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ από το ημίχρονο, πάλεψε και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία (2-2).

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε μετά την αναμέτρηση μπροστά στην κάμερα της Cosmote TV και ενώ ήταν απολογιστικός όπως πάντα προσπάθησε να χρυσώσει το χάπι της φετινής εικόνας του «τριφυλλιού» με ένα λάθος στατιστικό. Συγκεκριμένα ο Ισπανός προπονητής ανέφερε μεταξύ άλλων πως «φτάσαμε ως τους 8 του Europa League» ενώ οι «πράσινοι» στην πραγματικότητα έφτασαν μέχρι τους 16, εκεί οπού αποκλείστηκαν από την Ρεάλ Μπέτις.

Αναλυτικά ανέφερε: «Ήρθαμε τον Οκτώβριο με στόχο την τετράδα. Φτάσαμε στους «8» του Europa League, στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Ιδεατό δεν είναι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί τρόπαια. Όταν ήρθαμε στόχος ήταν η τετράδα και χωρίς πιθανότητες για κάτι καλύτερο. Πετύχαμε τους στόχους. Γνωρίζουμε καλύτερα το ρόστερ και το πρωτάθλημα και είμαι πεπεισμένος ότι του χρόνου θα πάμε πολύ καλύτερα».