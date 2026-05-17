Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2: «Αυτοκτόνησε» και τερμάτισε τρίτος ο δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ «πέταξε στα σκουπίδια» το δώρο της ΑΕΚ η οποία ήρθε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena και παρόλο που προηγήθηκε με δυο γκολ από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Παναθηναϊκό, έκανε κακό και αναποτελεσματικό δεύτερο μέρος, με αποτέλεσμα οι δυο ομάδες να έρθουν ισόπαλες (2-2).

Η αναμέτρηση

Στο 8’ η πρώτη φάση με ένα πλασέ του Ζαρουρι που απέκρουσε ο Παβλενκα. Στο 17’ ο «Δικέφαλος του Βορρά» απείλησε πρώτη φορά την εστία του Λαφόν με τον Κωνσταντέλια να πλασάρει εκτός περιοχής βλέποντας την μπάλα να περνάει λίγο άουτ, ενώ με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο αποτέλεσμα απάντησε δυο λεπτά μετά και ο Σφιντέρσκι. Οι γηπεδούχοι έδειχναν να έχουν την κατοχή αλλά δεν μπορούσαν να βρουν χώρους για να απειλήσουν ενώ οι φιλοξενούμενοι όποιες φορές βγήκαν με προϋποθέσεις δεν έπαιρναν την σωστή απόφαση στην τελική πάσα με αποτέλεσμα μέχρι εκείνο το σημείο να έχουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι με λίγες ευκαιρίες. Στο 30’ ο Μαγκομέντ Οζντόεφ με σκαστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πέλκα και έδωσε το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα άλλαξε και η εικόνα και των δυο ομάδων.

Στο 35’ μετά από λάθος του Αντίνο στο κέντρο οι παίκτες του δικεφάλου έβγαλαν μια υποδειγματική αντεπίθεση και μετά από σέντρα του Ζίβκοβιτς ο Μύθου με ιδανικό πλασέ πριν σκάσει η μπάλα έκανε το 2-0. Στο 46’ ο δικέφαλος είχε την ευκαιρία να κάνει τρία τα τέρματά του πριν το ημίχρονο όταν ο Κωνσταντέλιας με καταπληκτική πάσα έβγαλε μόνο τον Πέλκα απέναντι στον Λαφόν, όμως το πλασέ του ήταν κακό με αποτέλεσμα να αποκρούσει ο τερματοφύλακας των «πρασίνων» σε κόρνερ. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τους γηπεδούχους να μην έχουν καλή εικόνα και να κάνουν πολλά λάθη, ενώ οι φιλοξενούμενοι μετά το πρώτο γκολ ανέβασαν ρυθμό και ήταν εμφανώς καλύτεροι.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε πρώτος και στο δεύτερο ημίχρονο ακριβώς όπως και στην αρχή του αγώνα, με τον Ζαρουρί να πλασάρει από τα αριστερά λίγο άουτ. Δυο λεπτά μετά ο ΠΑΟΚ έφτασε ξανά μπροστά στην εστία του Λαφόν, κάτι που έκανε καθ'όλη την διάρκεια του ματς πολύ εύκολα, όμως ο Λαφόν απέκρουσε ενστικτωδώς το σουτ του Μύθου. Ο Παβλένκα χρειάστηκε να κάνει επέμβαση πρώτη φορά στο 56' σε ένα δυνατό σουτ του Τσέριν, όπως έκανε και στο 65' σε κεφαλιά του Αντίνο σε μια μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να μειώσει. Το «τριφύλλι» είχε ένα δεκάλεπτο που πίεζε τον δικέφαλο και κατάφερε τελικά να μειώσει σε 1-2 με τον Τσέριν μετά από κεφαλιά ασίστ του Τουμπά. Στο 81' οι πράσινοι κατάφεραν και ισοφάρισαν με δυνατό σουτ του Ταμπόρδα στον οποίο στρώθηκε η μπάλα μετά την απόκρουση του Παβλένκα στην κεφαλιά του Σφιντέρσκι, φέρνοντας το ματς στα ίσια. Από εκείνο το σημείο ο ΠΑΟΚ αφυπνίστηκε, ανέβασε στροφές και απείλησε αμέσως με τον Κωνσταντέλια (84') και τον Ιβανούσετς (86'), όμως τα τελειώματά τους δεν βρήκαν στόχο.

Συνθέσεις:

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν(Ερνάντεζ 50’), Τουμπά, Κυριακόπουλος, Κοντούρης(Ρενάτο Σάντσεζ 46’), Τσέριν, Αντίνο(Πάντοβιτς 81’), Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάντσεζ(Κένι 69’), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας(Γιακουμάκης 88’), Ζίβκοβιτς, Πέλκας(Ιβανούσετς 60’), Μύθου(Γερεμέγιεφ 59’)