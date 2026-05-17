Η τελική βαθμολογία των θέσεων 5-8 της Stoiximan Super League

Το ενδιαφέρον για τα playoff για τις θέσεις 5-8 τελείωσε νωρίς, όταν ο ΟΦΗ κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος κόντρα στον ΠΑΟΚ και μαζί με την κούπα πήρε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το απόγευμα της Κυριακής (17/5) έγινε και η τελευταία αγωνιστική των playoff 5-8, με τον Άρη να κατακτά της 5η θέση που εν τέλει δεν θα του προσφέρει... τίποτα.

Οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν τον Λεβαδειακό με 3-0 και κατέλαβαν την 5η θέση που υπό άλλες συνθήκες θα του έδινε και ευρωπαϊκό εισιτήριο, όμως έτσι όπως έγιναν τα πράγματα δίνει απλά την καλύτερη θέση για το γόητρο. Στην άλλη αναμέτρηση ο ΟΦΗ κέρδισε με 3-1 τον Βόλο.

Τα αποτελέσματα

Άρης - Λεβαδειακός 3-0

ΟΦΗ - Βόλος 3-1

Η τελική βαθμολογία του 5-8