Λεβαδειακός: Viral η ανακοίνωση των διαρκείας - Επιστράτευσε το βίντεο Τσίπρα με «Θεοπούλα»

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις στα social media, αποδεικνύοντας πως διαθέτει μία από τις πιο ευρηματικές επικοινωνιακές ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μετά το βίντεο στο οποίο οι ποδοσφαιριστές της ομάδας κλήθηκαν να απαντήσουν τι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν το όνομα του Γιάννη Κομπότη, η ΠΑΕ επέστρεψε με νέο διαδικτυακό χτύπημα.

Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε η πρόσφατη εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό Έφη Παπαθεοδώρου, τη γνωστή σε όλους «Θεοπούλα» από το «Παρά Πέντε», σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Ο Λεβαδειακός αξιοποίησε τη φωτογραφία τους για να προωθήσει τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, προσθέτοντας μια χιουμοριστική λεζάντα που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα.

«Εγώ με τη γιαγιά μου που πρέπει να κάνω ανανέωση το διαρκείας της», έγραψε χαρακτηριστικά η ομάδα της Βοιωτίας, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το μήνυμα: «Με λίγα λόγια ανανέωσε τώρα το διαρκείας σου! Τα καλύτερα έρχονται».