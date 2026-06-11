Κύπελλο Ελλάδας: Στον ΣΚΑΙ επίσημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα με ιστορικό deal

Σε νέα τηλεοπτική «στέγη» περνά το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ επικύρωσε τη συμφωνία για τα δικαιώματα μετάδοσης της διοργάνωσης και του Super Cup με την εταιρεία «ειδήσεις ντοτ κομ» (ΣΚΑΪ).

Η προσφορά που κατατέθηκε κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να δώσουν τα χέρια για τη μετάδοση των αγώνων μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του ομίλου.

Η συμφωνία έρχεται ως αποτέλεσμα της συνολικής αναμόρφωσης του θεσμού από την ΕΠΟ, η οποία εισάγει νέο format με League Phase και νοκ άουτ αγώνες, ενώ παράλληλα επαναφέρει το Super Cup στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι νέες εμπορικές συμφωνίες οδηγούν σε θεαματική αύξηση των εσόδων. Συγκεκριμένα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου και του Super Cup αποφέρουν αύξηση εσόδων κατά 297% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, ενώ η συμφωνία για την ονοματοδοσία των διοργανώσεων παρουσιάζει άνοδο της τάξης του 145%.

Τα συνολικά έσοδα της ΕΠΟ από τις δύο συμφωνίες για την επόμενη τριετία θα φτάσουν τα 13,14 εκατ. ευρώ, έναντι 4,22 εκατ. ευρώ που είχαν εισπραχθεί την προηγούμενη τριετία, καταγράφοντας νέο οικονομικό ρεκόρ για την Ομοσπονδία.

Παράλληλα, η ονοματοδοσία του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup περνά στην εταιρεία SBI Digital Marketing Limited (Superbet), στο πλαίσιο της νέας εμπορικής στρατηγικής της ΕΠΟ.