Κύπελλο Ελλάδας: Οι αλλαγές στο φορμάτ και η έδρα του τελικού για τη σεζόν 2026/27

Σημαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2026/27 ενέκρινε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, βάζοντας στο επίκεντρο την ενίσχυση της παρουσίας νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί πλέον με 16 ομάδες αντί για 20, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει πιο συμπαγή μορφή και αυξημένο αγωνιστικό ενδιαφέρον. Από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η καθιέρωση της υποχρεωτικής συμμετοχής δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην αρχική ενδεκάδα κάθε ομάδας.

Οι παίκτες αυτοί θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά, με το ηλικιακό όριο να γίνεται ακόμη πιο αυστηρό από τη σεζόν 2027/28, όταν θα μετακινηθεί κατά δύο χρόνια. Το ζήτημα της αξιοποίησης νεαρών ποδοσφαιριστών δεν περιορίστηκε μόνο στο Κύπελλο.

Στη συνεδρίαση τέθηκε ξανά στο τραπέζι το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί αντίστοιχο μέτρο και στο πρωτάθλημα, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια οριστική απόφαση.

Αλλαγές υπάρχουν και στο πειθαρχικό κομμάτι της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, οι κίτρινες κάρτες που ενδέχεται να επιφέρουν τιμωρίες στα ημιτελικά δεν θα μεταφέρονται στον τελικό, ώστε οι ομάδες να αγωνίζονται με τις καλύτερες δυνατές συνθέσεις στο σημαντικότερο παιχνίδι της χρονιάς.

Παράλληλα, ο τελικός του Κυπέλλου επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, το οποίο θα φιλοξενήσει ξανά τη μεγάλη αναμέτρηση μετά από αρκετά χρόνια. Η διεξαγωγή του έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 22 Μαΐου 2027.