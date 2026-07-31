Με δύο σπουδαίες «μονομαχίες» η κλήρωση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Στην αίθουσα «Aegean» του ξενοδοχείου «Athens Marriott» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (31/7) η κλήρωση για τους δύο πρώτους προκριματικούς γύρους της πρώτης φάσης του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Στον πρώτο προκριματικό γύρο υπάρχει μόνο μία αναμέτρηση, με τα Τρίκαλα να υποδέχονται την ΑΕΛ Novibet. Από την άλλη, ο δεύτερος προκριματικός ανέδειξε 11 ζευγάρια, με την κλήρωση να επιφυλάσσει δύο δυνατές «μονομαχίες» μεταξύ ομάδων της Super League.

Συγκεκριμένα, ο Λεβαδειακός θα φιλοξενήσει τον Αστέρα AKTOR στη Λιβαδειά, ενώ η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό. Παράλληλα, ο Άρης, που ξεκινά την πορεία του στη διοργάνωση από τα προκριματικά, θα δοκιμαστεί εκτός έδρας απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι αναμετρήσεις είναι νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας δεν θα διεξαχθεί παράταση. Η πρόκριση θα κρίνεται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Οι 11 ομάδες που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση θα συμπληρώσουν το παζλ της League Phase μαζί με τις πέντε ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ, σχηματίζοντας το σύνολο των 16 ομάδων.

Τα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού:

Athens Kallithea – ΑΕΛ Novibet/ΑΟ Τρίκαλα

Ηρακλής – Βόλος

Ατρόμητος – Πύργος

Ζάκυνθος – Κηφισιά

Ελλάς Σύρου – Μαρκό

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος

Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς

Καλαμάτα – Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός – Πανθρακικός

Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης

Η αναμέτρηση του πρώτου προκριματικού ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τα Τρίκαλα είναι προγραμματισμένη για τις 11 Αυγούστου, ενώ οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού θα διεξαχθούν από τις 17 έως τις 19 Αυγούστου.