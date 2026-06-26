Ανανέωσε το συμβόλαιο του Ντάνι Γκαρθία ο Ολυμπιακός

Ο Ισπανός μέσος Ντάνι Γκαρθία, θα παραμείνει κάτοικος Πειραιά, αφού υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους».

Το συμβόλαιο του 36χρονου χαφ ολοκληρωνόταν στο τέλος Ιουνίου, ωστόσο η διοίκηση κινήθηκε άμεσα και ήρθε σε πλήρη συμφωνία μαζί του για νέο συμβόλαιο διάρκειας.

Θυμίζουμε πως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 32 ματς σε όλες τις διοργανώσεις (1 γκολ), με τον Ισπανό μέσο να πηγαίνει κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας, με την έναρξή της να είναι προγραμματισμένη για τις 29 Ιουνίου.