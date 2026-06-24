Σπορ Ολυμπιακός Ποδόσφαιρο Μεταγραφές

Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού

Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος θα βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού στο πλευρό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Το καλοκαίρι του Ολυμπιακού τουλάχιστον για τις μεταγραφικές του υποθέσεις αναμένεται καυτό. Έτσι η ομάδα του Πειραιά αποφάσισε να ενισχύσει και το τεχνικό του επιτελείο εντάσσοντας στο δυναμικό του τον Αβραάμ Παπαδόπουλο.

Ο πρώην αμυντικός των ερυθρόλευκων μέχρι πρότινος ήταν προπονητής στην Κ17 του Ολυμπιακού , ενώ το πόστο που θα αναλάβει στην πρώτη ομάδα θα είναι αυτό του τρίτου βοηθού του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Την θέση του Αβραάμ Παπαδόπουλου στην Κ17 θα αναλάβει ο Τάσος Πάντος ο οποίος θα προπονεί την ομάδα.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Ποδόσφαιρο Μεταγραφές

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader