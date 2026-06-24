Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού
Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος θα βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού στο πλευρό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Το καλοκαίρι του Ολυμπιακού τουλάχιστον για τις μεταγραφικές του υποθέσεις αναμένεται καυτό. Έτσι η ομάδα του Πειραιά αποφάσισε να ενισχύσει και το τεχνικό του επιτελείο εντάσσοντας στο δυναμικό του τον Αβραάμ Παπαδόπουλο.
Ο πρώην αμυντικός των ερυθρόλευκων μέχρι πρότινος ήταν προπονητής στην Κ17 του Ολυμπιακού , ενώ το πόστο που θα αναλάβει στην πρώτη ομάδα θα είναι αυτό του τρίτου βοηθού του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Την θέση του Αβραάμ Παπαδόπουλου στην Κ17 θα αναλάβει ο Τάσος Πάντος ο οποίος θα προπονεί την ομάδα.