Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού

Το καλοκαίρι του Ολυμπιακού τουλάχιστον για τις μεταγραφικές του υποθέσεις αναμένεται καυτό. Έτσι η ομάδα του Πειραιά αποφάσισε να ενισχύσει και το τεχνικό του επιτελείο εντάσσοντας στο δυναμικό του τον Αβραάμ Παπαδόπουλο.

Ο πρώην αμυντικός των ερυθρόλευκων μέχρι πρότινος ήταν προπονητής στην Κ17 του Ολυμπιακού , ενώ το πόστο που θα αναλάβει στην πρώτη ομάδα θα είναι αυτό του τρίτου βοηθού του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Την θέση του Αβραάμ Παπαδόπουλου στην Κ17 θα αναλάβει ο Τάσος Πάντος ο οποίος θα προπονεί την ομάδα.